الارشيف / اخبار العالم

كندا "ترفع الغطاء" عن هاري وميغان بعد "الاستقلال"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

هاري وميغان أثارا ضجة في العائلة الملكية بقرار الانفصال دبي - بواسطة محمد فارس © Getty هاري وميغان أثارا ضجة في العائلة الملكية بقرار الانفصال

بعدما قرر الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل التخلي عن الواجبات الملكية والتمتع بالاستقلالية، أعلنت كندا، الخميس، أنها لن توفر الحماية الأمنية لهما عندما يتخليان عن "واجباتهما".

وقالت الناطقة باسم وزير الأمن العام الكندي ماري ليز باور، إن "المساعدة سوف تتوقف في الأسابيع المقبلة، توافقا مع تغيير وضعهما".

وكان هاري وميغان قد قالا إنهما سوف يتخليان عن واجباتهما الملكية بداية من 31 مارس المقبل، وكذا التمويل الحكومي، وسيحاولان الاعتماد على نفسيهما ماليا، ويخطط الزوجان للعيش جزئيا في كندا.

العائلة المالكة البريطانية تدرس منع الأمير هاري وزوجته من استخدام كلمة "ملكي"

من Reuters

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • صحيفة تايمز: ميجان ماركل وقعت اتفاقا مع شركة ديزني

    صحيفة تايمز: ميجان ماركل وقعت اتفاقا مع شركة ديزني

    قالت صحيفة تايمز إن ميجان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني مقابل تبرع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية الأفيال.

    شعار Reuters Reuters
  • البابا فرنسيس يعتذر عن ضرب يد امرأة جذبته بشدة

    البابا فرنسيس يعتذر عن ضرب يد امرأة جذبته بشدة

    اعتذر البابا فرنسيس عن ضرب يد امرأة بغضب عندما قبضت على يده بشدة وجذبته إليها قائلا إنه خرج عن شعوره وضرب "مثالا سيئا" في هذا الموقف وانتهز قداس العام الجديد لتوجيه إدانة مباشرة لاستغلال النساء في العصر الحديث .

    شعار Reuters Reuters
  • ساعة بيج بن تدق من جديد في ليلة رأس السنة وسط أعمال ترميم

    ساعة بيج بن تدق من جديد في ليلة رأس السنة وسط أعمال ترميم

    يدق جرس ساعة بيج بن الشهيرة في البرج الذي يمثل أحد معالم بريطانيا عندما ينتصف الليل عشية بدء السنة الجديدة وذلك لأول مرة منذ الكشف عن وجهها الجديد من تحت السقالات خلال أعمال تجديد البرج.

    شعار Reuters Reuters

1

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

HD

Advertisements

HQ

SD

LO

تخطي الإعلان

العائلة المالكة البريطانية تدرس منع الأمير هاري وزوجته من استخدام كلمة "ملكي"

شعار Reuters
Reuters

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

أخبار ذات صلة

وذكرت باور أنهما "باعتبارهما دوق ودوقة ساسكس كانا من الشخصيات المحمية دوليا، ويتوجب توفير تدابير أمنية لهما بموجب معاهدة دولية".

كما كانت الشرطة البريطانية طلبت من نظيرتها الملكية الكندية، توفير المساعدة لهما، الأمر الذي تقوم به الأخيرة منذ نوفمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يقضي الزوجان معظم وقتهما في كندا مع الحفاظ على منزل في إنجلترا قرب قلعة وندسور، وقد تم استئجار قصر لهما في جزيرة فانكوفر بكولومبيا البريطانية غربي كندا.

وفي حين تم الترحيب بهما في كندا، كانت هناك معارضة عامة من قبل دافعي الضرائب الذين يدفعون مقابل أمنهم.

وفاجأ الزوجان بريطانيا في يناير الماضي بالإعلان عن رغبتهما في التراجع عن الواجبات الملكية، وعيش حياة أكثر استقلالية وخصوصية، خالية من الصحفيين الذين يتتبعون أخبار الأمير منذ يوم ولادته.

وتخلى الزوجان اللذان أطلقا عليهما اسم دوق ودوقة ساسكس يوم زفافهما، عن خطط لاستخدام العلامة التجارية "ساسكس رويال"، بسبب قواعد المملكة المتحدة التي تحكم استخدام كلمة "ملكي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كندا "ترفع الغطاء" عن هاري وميغان بعد "الاستقلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا