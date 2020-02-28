شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع إنتاج المدرعات ينظم زيارة للعاملين وأسرهم لشارع المعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الاهتمام بالنشاط الاجتماعى (الرحلات) لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (م200 الحربي) قامت اللجنة الاجتماعية بالنادى الرياضى والاجتماعى بالمصنع بتنظيم رحلة للعاملين وأسرهم لزيارة اثار مصر الإسلامية حيث قاموا بزيارة شارع المعز لدين الله الفاطمى ومنطقة آثار قلعة محمد على.

وقام المختصون بوزارة الآثار بشرح تاريخ الدولة الفاطمية مرورًا بالدولة الأيوبية والمملوكية وحتى العصر العثمانى، وتم التعرف على ما تمثله تلك الأثار من قيمة حضارية وثقافية لمصر وما شكلته هذه العصور فى تاريخ مصر والهوية المصرية.

Advertisements

ومن جانبهم، أعرب العاملون عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه الرحلات الثقافية التى تساهم فى التعرف على الحقبة التاريخية والإسلامية التى شهدتها مصر ونقل تلك المعرفة إلى أبنائهم وتعريفهم بالقيم الثقافية والحضارية والتاريخية للدولة المصرية.



