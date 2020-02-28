بعد تعليق رحلات العمرة.. تعرف على سعر الريال السعودي أمام الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت السعودية، أمس الخميس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارتا الداخلية والتضامن الاجتماعي، بدأت الأسبوع الماضي تلقي طلبات موسم الحج للراغبين في زيارة بيت الله الحرام، سواء في حج القرعة بوزارة الداخلية أو حج الجمعيات الأهلية.

ومع موسم الحج، يزيد الطلب على الريال السعودي، وزيادة الطلب على استبدال الجنيه بعملة السعودية.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي أمس الخميس 4.13 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا مقابل الخميس من الأسبوع الماضي.

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ويواصل الريال السعودي تراجعه أمام الجنيه المصري، منذ بداية العام الجاري.

وفي يوليو الماضي، حددت البنوك حدود تدبير الريال السعودي أو الدولار على تأشيرة الحج سواء لعملائها أو غير العملاء.

وتسمح البنوك العامة الثلاثة (الأهلي ومصر والقاهرة) بتدبير الريال السعودي للعملاء وغير العملاء بشرط تقديم صورة من تأشيرة السفر وتذكرة الطيران وذلك لاطلاع البنك على الهدف من استبدال الجنيه المصري بالريال السعودى.

ومازلت البنوك الخاصة تحجم عن تدبير العملة الأجنبية سواء ريالا سعوديا أو دولار لغير عملائها وتكتفي فقط باستبدال العملة للعملاء ممن لديهم حسابات مصرفية بالبنك مع توافر مستندات السفر المطلوبة وذلك حسب تأكيدات موظفين الشباك بالبنوك.

وتتيح البنوك للعملاء استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر طبقا للحدود المقررة من كل بنك وحسب نوع البطاقة وهو ما يعطي سهولة للعملاء في استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر.