ترامب يشيد بقراراته في مواجهة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا الذي ظهر في الصين وانتشر في شتى أنحاء العالم، يتفشى ببطء شديد في الولايات المتحدة.
ونسب الفضل في ذلك إلى قراره المُبكر بإغلاق الحدود أمام الصينيين ووقف الرحلات الجوية.
وقال إن هذه الإجراءات تُقابل الآن "بانتقادات من جانب الديمقراطيين (خصومه السياسيين) الذين لا يفعلون شيئا"، ويقولون إن ترامب أخطأ في الأمر.
وفي تغريدة أخرى، قال ترامب إن الديمقراطيين كانوا منشغلين في إهدار الوقت بشأن "خدعة المهاجرين" وأي شيء آخر من أجل إظهار الحزب الجمهوري بصورة سيئة.
وفي يناير الماضي، منعت الولايات المتحدة دخول الصينيين والأجانب الذين كانوا في الصين إلى أراضيها، وعلّقت 5 شركات طيران أميركية رحلاتها إلى الصين.
لكن ذلك لم يمنع من وجود إصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، إذ بلغ عددها 60 حتى صباح الجمعة.
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