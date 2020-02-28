محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):
اتخذت السلطات السعودية تدابير احترازية عدة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها غسل أرضيات المسجد الحرام، أربع مرات يومياً، وتعقيم أكثر من 13 ألف سجادة في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وبعد أنباء عن وفيات وإصابات عديدة بينهم مسؤولون على أرضها، أقدمت إيران على تطهير أضرحةومزارات دينية من دون أن تغقلها تماما لاسيما بمدينة "قم" والتي تعد بؤرة لتفشي المرض في البلاد، وتستقطب عادة الملايين من الزوار الشيعة سنويا.
وتحاصر اتهامات السلطات الإيرانية بتهوين الأزمة الصحية وعدم الشفافية وسط مخاوف عالمية من تحول البلد لمصدر ثانِ للعدوى بعد الصين، حيث نشأت أولا.
وتعد إيران ثاني كبرى دول الشرق الأوسط من حيث تعداد السكان بعد مصر، ويتنقل العديد من المسلمين الشيعة بين إيران والعراق وسوريا وأفغانستان في مواسم شتى من العام من أجل التردد على أماكن مقدسة.
وتزداد السياحة الدينية لزيارة مراقد الأئمة خلال هذه الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان فيما يعرف بالزيارات "الرجبية والشعبانية".
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا: إيران تُعقّم الأضرحة والسعودية تغسل سجاجيد الحرم المكي والمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.