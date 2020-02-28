بالصور – إقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

شهدت انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا متوسطًا من أعضاء الجمعية العمومية، على مقر نادي النقابة بمنطقة سابا باشا، للتصويت على قوائم المرشحين بمجلسي النقابة الفرعية ولعامة.

ويخوض الانتخابات على مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية 45 مرشحًا للمنافسة على 7 مقاعد لمجلس النقابة الفرعية، جرى توزيعها بواقع 3 مقاعد لشعبة الكهرباء، و4 مقاعد موزعة على كل من شعب "ميكانيكا، عمارة، مدني، وغزل ونسيج وتعدين".

وقال المهندس صلاح حامد، رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية، إن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل، لافتا إلى أن المقر الانتخابي بالإسكندرية يضم 32 لجنة اقتراع لاختيار مرشحي مجالس النقابة الفرعية والعامة.

أضاف "حامد" في تصريح لـ"الخليج 365" أنه من المقرر انتهاء عملية التصويت الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة يليها بدء عملية الفرز، مبينًا أنه جرى العمل على تذليل كافة العقبات للناخبين والمرشحين، وتوفير كافة الوسائل المتاحة لخروج الانتخابات بصورة مرضية.