مصرع سيدتين وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

لقيت سيدتان مصرعهما، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة "ميكروباص"، على طريق "القنايات – ديرب نجم"، بالقُرب من قرية "عرب شاهين" التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم.

أسفر الحادث عن مصرع امرأتين، وإصابة 4 أشخاص آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى "ديرب نجم" المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وجرى التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار جمعة الششتاوي، وإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.