موسكو: نختبر الأسلحة الجديدة لتعزيز القدرات القتالية للأسطول الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، إن موسكو تواصل اختبار الأسلحة الجديدة، بهدف تعزيز القدرات القتالية للأسطول الروسي.وأضاف شويجو وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن"اختبار أسلحة جديدة، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعة الصوت، لا يزال مستمرا، وكل هذا سيسمح بزيادة الفعالية القتالية للأسطول الشمالي والأساطيل الأخرى للبحرية الروسية".

في وقت سابق، قال القائد الأعلى للقوات البحرية نيكولاي إيفمينوف، إن اختبارات صاروخ "تسيركون" كانت ناجحة، وستكون أول سفينة يتم تسليحها بهذا الصاروخ الفرط صوتي البحري إحدى الفرقاطات في السنوات القادمة.