بالصور.. الهدوء يسيطر على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

بدأ المهندسون في التوافد على لجان انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في أسيوط، اليوم الجمعة، والتي يتنافس فيها 23 مرشحًا على 7 مقاعد.

وشهدت الساعات الأولى لانتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إقبال العشرات من المهندسين للإدلاء بأصواتهم، حيث من المقرر أن تستمر حتى الساعة السابعة مساءً تحت إشراف قضائي كامل.

وقال المهندس أحمد محمد خليل، رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، إن الانتخابات تشهد حالة من الهدوء داخل لجان الاقتراع، برئاسة المستشار سيد قاسم، والمستشار إبراهيم أحمد عبد الحليم باللجنة العامة، والمستشار خالد محمد محمود بخيت مشرف اللجان النقابية.

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وأضاف المهندس أحمد محمد خليل، أنه تم توفير كافة سبل الراحة، داخل 5 لجان انتخابية موزعة حسب الحروف الأبجدية للمهندسين الناخبين، للتسهيل على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.

ويشرف على لجان الانتخاب المستشارين ياسر لطفي تمام، ومحسن أحمد عبد العال، وجلال زكي عبد العال، وخالد فتحي أمين، ومحمد حمدي عبد الله كرؤساء للجان الفرعية.

وأضاف عبد الحكيم عبد الرحيم مدير النقابة، إنه جرى توفير 10 صناديق انتخابية شفافة وتوزيعها على اللجان الانتخابية، مع وجود لجنة للاستعلام الإلكتروني عن الناخب قبل دخوله اللجنة الانتخابية الخاصة به.