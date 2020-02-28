زواج وزير مصري من تونسية بقرار من السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسمح لمواطن مصري يعمل مفوضا تجاريا بالزواج من مواطنة تونسية.
وجاء في القرار: "الإذن لعلاء الدين حسن رضوان، الوزير المفوض التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من منية بنت حسين بن محمد التومي، المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.
وصدر القرار وفقا للدستور، وبعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وكان قد أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا مماثلا يسمح للسكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري المصري محمد حسانين إسماعيل بالزواج من مواطنة جزائرية.
(روسيا اليوم)
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