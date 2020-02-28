دبلوماسي سوري يتهم تركيا بتحويل سوريا لمنطقة نزاع

أعلن سفير سوريا في الصين أن أردوغان يسعى جاهدا لجر الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية إلى نزاع واسع في سوريا.
أعلن السفير السوري لدى الصين، عماد مصطفي، أن أردوغان يحاول جر الولايات المتحدة وأوروبا إلى صراع كبير في سوريا، وأنه يتحملمسؤولية مقتل العسكريين الأتراك وتعريض حياتهم للخطر.
وقال السفير السوري في مقابلة لوكالة سبوتينك: "يحاول أردوغان بشكل يائس جر الولايات المتحدة وأوروبا الغربية إلى صراع عالمي كبير في سوريا، على أملأن يتمكن في النهاية من تحقيق وهم الخلافة الإسلامية، بغض النظر عن التكاليف".
وأضاف مصطفى: "حقيقة أن القوات التركية أصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من الجماعات الإرهابية المسلحة تجعل من المحتم أن تتعرض حياة العسكريين الأتراك للخطر، ويتحمل أردوغان المسؤولية عن مقتلهم ، ويجب أن يحاسب من قبل شعبه على مغامرته المتهورة والمميتة".
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