صحة بغداد: الأعراض المرضية اختفت عن المصاب بفيروس كورونا

أكد مدير دائرة صحة بغداد - الكرخ جاسب لطيف، اليوم الجمعة، أن الأعراض المرضية اختفت عن المصاب بفيروس كورونا، وأصبح بصحة جيدة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أمس الخميس، عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في بغداد، لشاب قدم من إيران.
قال مدير الصحة، في بيان مقتضب أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية "لليوم الثالث المريض المصاب بفيروس كورونا بحالة جيدة جدًا وتكاد الأعراض المرضية تختفي.
كانت وزارة الصحة العراقية أعلنت
فيما أكدت دائرة صحة الكرخ في بغداد، أن المصاب بفيروس كورونا في بغداد راجع مستشفى الكرخ بعد عودته من السفر وتبين إصابته بالفيروس.
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