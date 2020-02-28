الصحة الألمانية تسجل 60 حالة إصابة مؤكدة بكورونا

أعلن متحدثة باسم وزارة الصحة الألمانية أن هناك نحو 60 حالة كورونا مؤكدة في البلاد،، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن هناك 4351 إصابة بفيروس كورونا و67 وفاة خارج الصين في 49 بلدا، وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 83 ألفا والوفيات إلى 2858.

وفي نفس السياق أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن سويسرا قررت حظر التجمعات التي تتجاوز 1000

شخص إلى منتصف شهر مارس تحسبا لكورونا.

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وفي سياق متصل قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن أسواق الأسهم العالمية تتجه إلى أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية فى عام 2008 مع تراجع أسواق آسيا والباسفيك لليوم السابع بسبب المخاوف من فيروس كورونا لبنما تبعت الأسهم فى طوكيو وول ستريت فى منطقة التصحيح.

وانخفض مؤشر MSCI World 9.4 % خلال أسبوع حتى اليوم الجمعة، وهو أسو أداء منذ نوفمبر 2008. وانخفض مؤشر Topi xفى اليابان بنسبة 3.7% فى حين انخفض كل من S&P/ASX 200 الاسترالى، و Kospiفى كوريا الجنوبية بنسبة 3.3%، ، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات الثلاثة بأكثر من 10% عن أعلى مستويات لهم فى فبراير.

وأشارت العقود الآجلة لمؤشر 100 FTSE إلى انخفاض بنسبة 3.1% عند بدء التداول فى لندن، فى حين أشار مؤشر ستاندرد أند بورز 500 للعقود الآجلة إلى انخفاض بنسبة 0.8% عند افتتاح وول ستريت فى وقت لاحق الجمعة.