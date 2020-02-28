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مئات المهاجرين يغادرون تركيا إلى اليونان

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 غادرت  مجموعة من المهاجرين شمال غرب تركيا متوجهة نحو الحدود مع اليونان بعدما قال مسئول تركي كبير إن أنقرة لن تمنع اللاجئين السوريين

من الآن فصاعدًا من بلوغ أوروبا، بحسب وكالة رويترز.

 

 تضمنت المجموعة المغادره نحو 300 من المهاجرين بينهم نساء

وأطفال، حيث توجهت نحو الحدود في إقليم أدرنة التركي في منتصف الليل تقريبًا. وأضافت أن هناك سوريين وإيرانيين وعراقيين ضمن المجموعة.

 ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من هوياتهم أو وجهاتهم.

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