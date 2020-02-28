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ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في بريطانيا لـ19 حالة

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  ارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، إلى 19 حالة، وذلك عقب تسجيل 4 حالات إصابة جديدة.

 

 وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أنه

تم تسجيل حالة إصابة في كل من ويلز لشخص عائد من شمالي إيطاليا، وفي أيرلندا الشمالية، كما تم تسجيل حالتي إصابة في بريطانيا لشخصين كانا في إيران.


 يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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