كورونا يصل أفريقيا عبر إيطالي قادم ميلانو

تمّ، الخميس، تأكيد أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في نيجيريا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة، وهي الإصابة الأولى من نوعها في أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى.

وأكّدت الوزارة على تويتر وجود إصابة بالفيروس في ولاية لاغوس. وقالت إنّ “هذه الحالة التي تمّ تأكيدها في 27 فبراير 2020 هي الأولى التي تُسجّل في نيجيريا منذ ظهور الوباء”.

وأشارت إلى أن المصاب مواطن إيطالي يعمل في نيجيريا وكان قد عاد إلى البلاد آتيًا من مدينة ميلانو الإيطالية في 25 فبراير. وأكدت الوزارة أنه أدخل المستشفى في لاغوس وأن وضعه مستقر “ولا تظهر عليه أعراض مقلقة” .

وهذه الإصابة الأولى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وكانت سجلت إصابتان أخريان في الأيام الأخيرة في مصر والجزائر، من دون أن يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي وفيات في القارة جراء الفيروس.