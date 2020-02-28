كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تدرس إغلاق المدارس لفترة أطول بسبب تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم الجمعة، أن هناك فرصة لإغلاق المدارس لفترة أطول من أسبوع أو أسبوعين، حسب انتشار تفشي فيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وحث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، منظومة التعليم بأكملها في اليابان، من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية، على الإغلاق بدءا من الاثنين حتى العطلة الربيعية في شهر مارس للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال كاتو أمام البرلمان "قد تكون هناك فرصة" لإغلاق المدارس لفترة أطول، وتابع قائلا: "لكن الأولوية هي أن نفعل ما بوسعنا الآن".

وعلي صعيد أخر، قال مشغل شركة ديزني لاند في طوكيو، اليوم الجمعة، أن شركة ديزني لاند ستغلق أبوابها اعتبارا من يوم السبت وحتى الخامس عشر من مارس بسبب مخاوف من انتشار عدوى فيروس كورونا في اليابان؛ مما يترك جميع حدائق ملاهي شركة والت ديزني في اسيا مغلقة مؤقتا.

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قالت شركة اورينتال لاند المحدودة (4661.T)، إنه سيتم اغلاق كل من طوكيو ديزني لاند وديزني سي بعد توصية حكومية بتقليص التجمعات والمناسبات الكبيرة لمدة اسبوعين.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا بعد أن دعا رئيس الوزراء شينزو آبي إلى الإغلاق جميع المدارس لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقالت أورينتال لاند في موقعها على الإنترنت: "نعتزم إعادة فتحه في 16 مارس، لكننا سنصدر إعلانًا بعد الحفاظ على اتصال وثيق مع المؤسسات ذات الصلة".

لا تزال حدائق ملاهي ديزني شانغهاي وهونغ كونغ مغلقة لأكثر من شهر، وحذرت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر من تأثير سلبي على نتائج الربع الثاني.

