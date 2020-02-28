كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناتو يستعد للاجتماع لمناقشة التطورات في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Hوضح الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، بعد مقتل 33 جنديًا تركيًا في غارة جوية سورية في منطقة إدلب، إن سفراء الناتو سيجتمعون، اليوم الجمعة، لإجراء مشاورات حول التطورات في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة الحلف بناءً على طلب تركيا، وفقا لما Hوردته وكالة "رويترز".

وكتب ستولتنبرغ على موقع تويتر "اليوم، يجتمع مجلس الناتو بناءً على طلب تركيا للتشاور بموجب المادة 4 من معاهدة واشنطن التأسيسية لمنظمة حلف شمال الأطلسي حول الوضع في سوريا"، بموجب المادة 4، يمكن لأي حليف أن يطلب إجراء مشاورات إذا اعتقد أن هناك خطر يهدد سلامته الإقليمية أو استقلاله السياسي أو أمنه.

وكان وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوسوغلو قد تحدث إلى ستولتنبرغ عبر الهاتف في وقت متأخر يوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن الرئيس رجب طيب أردوغان ترأس اجتماعًا طارئًا بشأن الهجوم في أنقرة خلال الليل، بينما قام وزير الدفاع خولوصي أكار وقادة القوات التركية بتوجيه عمليات في سوريا على الحدود التركية.

لقد أرسلت تركيا الآلاف من القوات والمعدات العسكرية الثقيلة إلى سوريا، وحذر أردوغان من أن تركيا ستشن هجومًا واسع النطاق لصد القوات السورية ما لم تنسحب من مواقع المراقبة التركية في المنطقة.

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وقد أدى مقتل 33 جنديًا تركيًا وإصابة 32 آخرين إلى ارتفاع عدد القتلى العسكريين الأتراك في المنطقة إلى 54 هذا الشهر.

وقال مدير الاتصالات في تركيا، فريتين ألتون، إنه ردًا على ذلك، أطلقت وحدات الدعم الجوي والبري التركية النار على جميع "أهداف الحكومة السورية" المعروفة. ولم تكن تفاصيل الانتقام واضحة على الفور.

تم تشريد حوالي مليون مدني بالقرب من الحدود التركية منذ ديسمبر عندما استولت القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا على الأراضي من المتمردين السوريين المدعومين من تركيا، مما يمثل أسوأ أزمة إنسانية في الحرب التي استمرت تسع سنوات.

وقال المسؤول التركي لرويترز انه تحسبا لوصول وشيك للاجئين من ادلب، تم اصدار اوامر للشرطة التركية وخفر السواحل ومسؤولو أمن الحدود بالوقوف على معابر اللاجئين البرية والبحرية نحو أوروبا.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لقد قررنا، على الفور، عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا برا أو بحرًا.. جميع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، مدعوون الآن إلى العبور إلى الاتحاد الأوروبي."

