كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تهدد بالسماح بوصول اللاجئين السوريين إلى أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول تركي كبير، اليوم الجمعة، إن تركيا لن توقف اللاجئين السوريين عن الوصول إلى أوروبا، حيث ردت أنقرة، على مقتل 33 جنديًا تركيًا في غارة جوية شنتها القوات الحكومية السورية في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ترأس اجتماعًا طارئًا بشأن الهجوم في أنقرة خلال الليل، بينما قام وزير الدفاع خولوصي أكار وقادة القوات التركية بتوجيه عمليات في سوريا على الحدود التركية.

لقد أرسلت تركيا الآلاف من القوات والمعدات العسكرية الثقيلة إلى سوريا، وحذر أردوغان من أن تركيا ستشن هجومًا واسع النطاق لصد القوات السورية ما لم تنسحب من مواقع المراقبة التركية في المنطقة.

وقد أدى مقتل 33 جنديًا تركيًا وإصابة 32 آخرين إلى ارتفاع عدد القتلى العسكريين الأتراك في المنطقة إلى 54 هذا الشهر.

وقال مدير الاتصالات في تركيا، فريتين ألتون، إنه ردًا على ذلك، أطلقت وحدات الدعم الجوي والبري التركية النار على جميع "أهداف الحكومة السورية" المعروفة. ولم تكن تفاصيل الانتقام واضحة على الفور.

تم تشريد حوالي مليون مدني بالقرب من الحدود التركية منذ ديسمبر عندما استولت القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا على الأراضي من المتمردين السوريين المدعومين من تركيا، مما يمثل أسوأ أزمة إنسانية في الحرب التي استمرت تسع سنوات.

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وقال المسؤول التركي لرويترز، إنه تحسبا لوصول وشيك للاجئين من أدلب، تم أصدار أوامر للشرطة التركية وخفر السواحل ومسؤولو أمن الحدود بالوقوف على معابر اللاجئين البرية والبحرية نحو أوروبا.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لقد قررنا، على الفور، عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا برا أو بحرًا.. جميع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، مدعوون الآن إلى العبور إلى الاتحاد الأوروبي."

سيعكس التهديد بفتح الطريق أمام اللاجئين إلى أوروبا، إذا تم تنفيذه، التعهد الذي قطعته تركيا للاتحاد الأوروبي في عام 2016، ويمكن أن يجذب القوى الغربية بسرعة إلى المواجهة بشأن إدلب والمفاوضات المتوقفة بين أنقرة وموسكو.

وقال المسؤول إن عبء استضافة اللاجئين "ثقيل للغاية على أي دولة بمفردها".

تستضيف تركيا حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري وكررت أنها لا تستطيع تحمل المزيد. وبموجب اتفاق عام 2016، قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات بمليارات اليورو في مقابل موافقة أنقرة على وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.