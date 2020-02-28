كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيتنام تعلق السفر بدون تأشيرة لمواطني كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة يونهاب للأنباء، اليوم الجمعة، إن الحكومة الفيتنامية تعتزم تعليق السفر بدون تأشيرة للكوريين الجنوبيين ابتداء من يوم السبت وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال التقرير إن السفارة الكورية الجنوبية في فيتنام قالت إنها تلقت إخطارا بشأن التعليق من الحكومة الفيتنامية.

ومنعت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، المواطنين الإيرانيين مؤقتًا من دخول روسيا وقالت إنها بصدد حظر دخول المواطنين الكوريين الجنوبيين اعتبارًا من 1 مارس كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا، حسبما أظهرت البيانات التي نشرت على الإنترنت.

كما ذكرت الحكومة أنها لن تسمح لأي مواطن أجنبي بالسفر من إيران أو كوريا الجنوبية، وأمرت وزارة الخارجية بتعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين، حسبما ذكرت وكالة أنباء ريا.

وفي وقت سابق، أكدت السفارة الروسية في اليابان إصابة شخصين روسيين آخرين على متن سفينة سياحية في الحجر الصحي، رست بالقرب من طوكيو، تم تشخيصهما بفيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

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وقالت السفارة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الروسيين سينُقلان إلى المستشفى قريبًا. وبذلك يرتفع عدد الروس الذين أصيبوا بالفيروس على متن سفينة الرحلات "دايموند برينسز"إلى ثلاثة.

تحتوي السفينة السياحية على أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا خارج الصين. كما ذكرت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الخميس، أنه لقي اثنين من الركاب حتفهم، وأن هناك 29 شخصا في حالة خطيرة.

تم حجز السفينة، التي تديرها شركة كارنيفال كورب (CCL.N)، للحجر الصحي منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير.

