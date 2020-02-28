كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تقيد دخول مواطني دولتين وسط مخاوف من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منعت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، المواطنين الإيرانيين من دخول روسيا وقالت إنها بصدد حظر دخول مواطني كوريا الجنوبية اعتبارًا من 1 مارس كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا.

وأمرت وزارة الخارجية بتعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين، حسبما ذكرت وكالة أنباء ريا.

وفي وقت سابق، أكدت السفارة الروسية في اليابان إصابة شخصين روسيين آخرين على متن سفينة سياحية في الحجر الصحي، رست بالقرب من طوكيو، تم تشخيصهما بفيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

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وقالت السفارة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الروسيين سينُقلان إلى المستشفى قريبًا، وبذلك يرتفع عدد الروس الذين أصيبوا بالفيروس على متن سفينة الرحلات "دايموند برينسز"إلى ثلاثة.

تحتوي السفينة السياحية على أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا خارج الصين، كما ذكرت وسائل الإعلام اليابانية، أمس الخميس، أنه لقي إثنين من الركاب حتفهم، وأن هناك 29 شخصا في حالة خطيرة.

تم حجز السفينة، التي تديرها شركة كارنيفال كورب (CCL.N)، للحجر الصحي منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير.

