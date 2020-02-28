كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طوكيو تغلق "ديزني لاند" بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مشغل شركة ديزني لاند في طوكيو، اليوم الجمعة، إن الشركة قررت إغلاق أبوابها اعتبارا من غدًا السبت وحتى الخامس عشر من مارس بسبب مخاوف من انتشار عدوى فيروس كورونا في اليابان، وبذلك تصبح جميع حدائق ملاهي شركة والت ديزني في أسيا مغلقة مؤقتا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

قالت شركة اورينتال لاند المحدودة (4661.T) إنه سيتم اغلاق كل من طوكيو ديزني لاند وديزني سي بعد توصية حكومية بتقليص التجمعات والمناسبات الكبيرة لمدة أسبوعين.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا بعد أن دعا رئيس الوزراء شينزو آبي إلى الإغلاق جميع المدارس لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقالت أورينتال لاند في موقعها على الإنترنت: "نعتزم إعادة النشاط في 16 مارس".

لا تزال حدائق ملاهي ديزني شانغهاي وهونغ كونغ مغلقة لأكثر من شهر، وحذرت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر من تأثير سلبي على نتائج الربع الثاني.

