أول رئيس دولة يوضع في الحجر الصحي بعد عودته من زيارة للصين

قررت منغوليا وضع رئيس البلاد في الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، ليكون أول رئيس دولة يخضع لهذا الإجراء الوقائي، بسبب مخاوف من نقل فيروس “كورونا” الجديد.

وقالت وكالة الأنباء المنغولية إن الرئيس، خالتما باتولغا، وضع في الحجر الصحي، بعد يوم واحد من زيارته للصين، ومقابلته للرئيس، تشي جين بينغ، ولم تحدد الوكالة إذا كان الأمر مجرد إجراء احترازي.

وشهدت خمس دول جديدة حول العالم، اليوم الجمعة، حالات إصابة أولى بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت الصين، اليوم، 44 وفاة إضافية جراء الفيروس، فضلا عن 327 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أدنى رقم يومي لحالات العدوى الجديدة منذ أكثر من شهر.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي ترتفع بالتالي إلى 2788.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الخميس، أن فيروس كورونا المستجد بلغ “نقطة حاسمة” عالمياً، وحضّ الدول، التي طالها الوباء على “التحرك سريعاً” لاحتوائه.

وقال المتحدث نفسه للصحافيين في جنيف: “نحن عند نقطة حاسمة”، مضيفا أن “ما يحصل في بقية العالم هو الآن مصدر قلقنا الأكبر”، مشيرا إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة في الصين.