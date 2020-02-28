امرأة يابانية تتعافى للمرة الثانية من فيروس كورونا

تعافت امرأة في اليابان، بالغة من العمر 40 عامًا، من فيروس كورونا للمرة الثانية وخرجت من المستشفى.
وتبين لاحقا أن سائق الحافلة السياحية كان مصاب بالفيروس، فيما أصيب 186 شخصًا على الأقل في اليابان بالفيروس ، وثلاث حالات وفاة في البلاد مرتبطة به.
وتم تشخيص إصابة ما يقرب من 700 شخص بالفيروس على متن سفينة الرحلات Princess Princess التي تم عزلها قبالة اليابان، وكانت هناك أربع وفيات مرتبطة بالفيروس على السفينة.
وتعرضت الحكومة لضغوط لاتباع نهج غير متناسب نسبياً مع الفيروس ، لكن حكومة ولاية أوساكا قالت يوم امس الخميس إنها ستوسع نطاق فحص المرضى إلى مجموعة أوسع مما تنص عليه المبادئ التوجيهية المركزية حالياً.
وقال حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا: "سوف نتأكد من أن الأشخاص الذين يجب اختبارهم ، سيخضعون للاختبار".
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