واضاف، أن موقفنا في مدرسة الإمام الخالصي واضح وضوح الشمس في رابعة النهار؛ العملية السياسية الحالية لا خير فيها بكل مفاصلها وتفريعاتها، ولابد من العمل الجاد من أجل التغيير الحقيقي من خلال المشروع الوطني العراقي العابر للطائفية والعرقية، من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
واعتبر، ان التقسيمين من احزاب السلطة يعملون بكل قوى من أجل الوصول إلى غاياتهم المشبوهة والموجهة من قوى الاستكبار العالمي، في منع الاصلاح الحقيقي والوقوف بوجه الدعوات الرامية لإنهاء الانقسام الطائفي والعرقي وأن يعيش الجميع روح المواطنة والانتماء للوطن.
ولفت قائلاً : من يدعو الى الاصلاح ومحاربة الفساد إن كان حزباً أو تياراً او من أية جهة كانت عليه أن يغلق المكاتب الاقتصادية ولجانها، لأنها اساس الصفقات الفاسدة والسرقات المبرمجة، التي تسببت في نهب ثروات البلاد، وضيّعت فرص إعادة اعمار العراق على أسس صحيحة.
وفيما يخص رئيس الوزراء المكلف قال إن لم تتوفر فيه المواصفات المطلوبة جماهيرياً، ورغم موقفنا الواضح في رفض العملية السياسية، ولكن من باب إلزامه الحجة؛ عليه أن يقدم مشروعه السياسي الذي يخرج العراق من هذا النفق المظلم، ويقضي على ما يعرف بالتوافقات السياسية، ويقدم حكومة قوية تهيئ لمرحلة أكثر جدية في بناء العراق الجديد.
ودعا المتظاهرين السلميين في كل مكان إلى مواصلة حراكهم ودعواتهم الى إعادة النظر في كل ما أسسه الاحتلال، بما في ذلك الدستور الذي نعاني اليوم من ألغامه ومفخخاته التي وضعت فيه عن قصد وهدف، والذي هو السبب في عدم الوصول الى اتفاق سياسي للخروج من الازمة الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخالصي: ما جرى أمس في البرلمان صراع مصالح وغياب للمصلحة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.