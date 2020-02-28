صحة الكرخ ببغداد: الأعراض المرضية اختفت عن المصاب بفايروس كورونا

أكد مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، الجمعة، أن الأعراض المرضية اختفت عن المصاب بفايروس كورونا، مشيرا الى أنه بصحة جيدة.
وقال مدير صحة الكرخ جاسب لطيف، في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، "لليوم الثالث المريض المصاب بفايروس كورونا بحالة جيدة جدا وتكاد الأعراض المرضية اختفت وشهيته للطعام جيدة جداً".
واوضح انه "لم يعطَ غير علاج البندول وحبوب التامي فلو Tamiflu ولا حاجة لأي علاج آخر".
واعلنت وزارة الصحة، يوم امس الخميس، عن تسجيل حالة اصابة بفايروس كورونا في بغداد، لشاب قدم من ايران.
واوضح انه "لم يعطَ غير علاج البندول وحبوب التامي فلو Tamiflu ولا حاجة لأي علاج آخر".
واعلنت وزارة الصحة، يوم امس الخميس، عن تسجيل حالة اصابة بفايروس كورونا في بغداد، لشاب قدم من ايران.
وأكدت دائرة صحة الكرخ في بغداد، ان المصاب بفايروس كورونا في بغداد راجع مستشفى الكرخ بعد عودته من السفر وتبين اصابته بذلك.
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