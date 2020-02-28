الحكيم يثمن جهود الكوادر الصحية في درء 'الخطر الداهم'

وقال الحكيم، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "جهودا مضنية وحثيثة تبذلها طواقم وكوادر وزارة الصحة على مدار ايام لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصبح هاجسا كبيرا ليس في العراق فحسب ، بل في جميع دول العالم".وأضاف، أنه "على الرغم من قلة الامكانات وصعوبة الظروف، تواصل هذه الطواقم جهودها مواصلة الليل بالنهار لدرء هذا الخطر الداهم عن شعبنا العزيز".

وثمن الحكيم، "هذه الجهود نهيب بأبناء وطننا الغالي الالتزام بجميع ما ورد من ارشادات وتوجيهات اصدرتها وزارة الصحة حتى تجاوز الازمة بأقل الخسائر ، وزوال هذا الوباء".