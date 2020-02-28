وكيل المرجعية يدعو لأخذ المفاهيم الصحية بعيدا عن 'الاساطير والأوهام'

وقال عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في الصحة الحسيني بكربلاء، "يجب شعور المجتمع بالمسؤولية على اهمية الصحة العامة، واعتبار الوعي الصحي من ضروريات الحياة ومهماتها".

وأضاف عبد المهدي، "يجب توظيف المفاهيم الصحية العلمية الصحيحة داخل المجتمع"، لافتا الى أن "من اسس الثقافة الصحية مسؤولية الفرد عن الصحة".



وتابع، "يجب غرس الثقافة الصحية في المجتمع وتحويلها الى سلوك عام وقناعة تامة"، مشددا على "الرعاية الصحية العلمية بعيدا عن الاوهام والتقاليد البالية".

وكانت وزارة الصحة، دعت، امس الخميس، المراجع الدينية والاوقاف الى منع اي تجمع فأي تجمع خطر وممكن ان ينقل المرض.