تسجيل أول حالتي إصابة بكورونا في ولايتي هامبورغ وهيسن بألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

سجلت ولايتا هامبورغ وهيسن الألمانيتين، أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد. وأعلن المستشفى الجامعي "هامبورغ إبندورف" والسلطات الصحية في هامبورغ مساء أمس الخميس، أن المصاب من العاملين في قسم طب الأطفال والمراهقين في المستشفى الجامعي. وبحسب البيانات، قضى الرجل عطلة في إقليم ترينتو الإيطالي وعاد يوم الأحد الماضي إلى محل سكنه في ولاية شليزفيغ هولشتاين الألمانية، ثم عاد إلى عمله في المستشفى يوم الإثنين الماضي، وظهرت عليه أعراض المرض يوم الثلاثاء خلال العمل، ثم انقطع عن العمل. وذكر المستشفى أن كافة الأطفال والآباء الذين خالطوا هذا العامل سيُجرى وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً في المنزل أو في المستشفى الجامعي، كل على حسب حالته. وأعلنت السلطات في ولاية هيسن أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في الولاية لشخص من منطقة لان ديل، وذلك بخلاف العائدين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار الفيروس، الذين وصلوا إلى الولاية مطلع هذا الشهر. يُذكر أن الجيش الألماني أعاد 126 شخصاً من ووهان على متن طائرة خاصة، وحطت الطائرة في مطار فرانكفورت بولاية هيسن. وتبين إصابة حالتين منهم بالفيروس. وغادرا المصابان المستشفى الجامعي في فرانكفورت عقب شفائهما في منتصف هذا الشهر. كما سجلت ولايات شمال الراين ويستفاليا وبادن فورتمبرج وبافاريا وراينلاند بفالتس حالات أخرى. وبلغ عدد الحالات في ولاية شمال الراين ويستفاليا وحدها 14 حالة إصابة جديدة حتى مساء أمس الخميس.

