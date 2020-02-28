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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الناتو يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لبحث الوضع في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن سفراء الحلف سيجتمعون اليوم الجمعة، بطلب من تركيا، لإجراء مشاورات بشأن التطورات في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة الحلف، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في غارة جوية سورية بمنطقة إدلب. وكتب ستولتنبرغ على تويتر "اليوم سيجتمع مجلس الحلف بطلب من تركيا للتشاور بشأن الوضع في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة واشنطن التي أسست الحلف". وبموجب تلك المادة، يمكن لأي بلد عضو في الحلف طلب إجراء مشاورات إذا كان يعتقد أن سلامة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه معرض للخطر. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد تحدث مع ستولتنبرغ عبر الهاتف أمس الخميس.
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