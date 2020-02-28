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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 45 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" إلى 45. وأضافت وكيلة الصحة العامة بثينة المضف في تصريح صحافي اليوم، أن وفداً من منظمة الصحة العالمية يزور البلاد غداً السبت. كانت الوزارة نفت صحة ما يتم تداوله عن إعلانها ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ"كوفيد 19" في البلاد إلى 126 حالة مؤكدة. ودعت الوزارة في بيان صحافي أمس الخميس الجميع إلى تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية. وأوضحت أنه تم عزل جميع الحالات المؤكدة في المستشفى المخصص والمعد لمثل تلك الحالات وتجري متابعتهم وعلاجهم حسب البروتوكولات العلمية المتبعة لعلاج تلك الحالات، وجميع المصابين في حالة صحية مستقرة ويتمتعون بصحة جيدة وهم في طور الشفاء.
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