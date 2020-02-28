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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسرائيل تسجل إصابة ثانية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
أكدت وزارة الصحة في إسرائيل اليوم الجمعة، ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لشخص قالت إنه كان على اتصال وثيق مع رجل تأكدت إصابته بعد زيارته لإيطاليا. وقالت وزارة الصحة في بيان "تم تشخيص إصابة مريض آخر بفيروس كورونا كان على اتصال شخصي وثيق مع المريض الذي عاد من إيطاليا وتأكدت إصابته وتم عزله". وقبل أسبوع، أودع مسافران إسرائيليان في الحجر الصحي بمستشفى إسرائيلي بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس أثناء سفرهما على متن السفينة السياحية دياموند برينسيس التي انتشر بها الفيروس.
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