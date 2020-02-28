شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تقرر وقف دخول الإيرانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020 قررت روسيا، اليوم الجمعة، وقف دخول المواطنين الإيرانيين إلى أراضيها كإجراء احترازي بعد انتشار فيروس كورونا في إيران. أصدرت الحكومة الروسية تعليمات إلى وزارة الخارجية بتعليق مؤقت لإصدار التأشيرات الخاصة بالعمل والسياحة والترانزيت للمواطنين الإيرانيين وإلغاء التأشيرات الصادرة سابقاً. ونشرت التعليمات على الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة، وفق ما أوردته قناة "روسيا اليوم". وكانت السلطات الإيرانية قد قررت أول أمس الأربعاء، منع إقامة صلاة الجمعة في المدن التي تشهد انتشاراً لفيروس كورونا المستجد بعد وصول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى إيران إلى 24 حالة.





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