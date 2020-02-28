شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تتخذ خطوة عاجلة تشعل الأزمة السورية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
قالت تركيا اليوم الجمعة، إنه يتعين على القوى العالمية فرض منطقة حظر طيران في سوريا لحماية مئات الآلاف من النازحين بسبب الاشتباكات، وذلك بعد مقتل 33 جندياً تركياً في ضربات جوية سورية في منطقة إدلب. وقال مسؤول تركي كبير في ساعة متأخرة أمس الخميس، إن أنقرة لن تمنع من الآن فصاعداً حوالي أربعة ملايين لاجئ تستضيفهم من الوصول إلى أوروبا. وكتب فخر الدين ألتون رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية على تويتر، أن روسيا وإيران اللتين تدعمان الرئيس السوري بشار الأسد ستفقدان كل مصداقيتهما إذا لم يوقفا القتال في منطقة إدلب.
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