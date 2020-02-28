شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا ترسل سفينتين مزودتين بصواريخ كروز إلى الساحل السوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020 نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، عن الأسطول الروسي في البحر الأسود قوله اليوم الجمعة إنه أرسل سفينتين حربيتين مجهزتين بصواريخ كروز (موجهة) من طراز كاليبر إلى البحر المتوسط باتجاه الساحل السوري. وقال ممثل أسطول البحر الأسود الروسي ألكسي روليف، إن "الفرقاطتين التابعتين لأسطول البحر الأسود، الأدميرال ماكاروف، والأدميرال غريغوروفيتش المزودتين بصواريخ كروز من طراز كاليبر عبرتا المضائق التركية في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط". ويأتي الانتشار وسط تصاعد التوترات بين روسيا وتركيا وسوريا بشأن محافظة إدلب السورية.





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