الرئيس الصيني يعزي الرئيس السيسي فى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

بعث الرئيس الصينى "شى جين بينج" برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب فيها عن خالص تعازيه فى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وبالغ مواساته لأسرته، وقال بينج –فى نص البرقية- "إن حسنى مبارك سياسى مصرى بارز، وإن جهوده الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والحفاظ عليهما فى الشرق الأوسط تحظى بإشادة دولية عالية".

وأضاف :"كان مبارك يكرس نفسه لتعزيز تنمية العلاقات بين الصين ومصر ، وقدم مساهمات مهمة فى تعميق التعاون الودى بين البلدين وتعزيز الصداقة بين الشعبين.. وترجع الصداقة بين الصين ومصر إلى قدم التاريخ، واهتم (مبارك) اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات بين الصين ومصر".

وتابع بينج "أرغب فى العمل مع الرئيس السيسى لبناء مجتمع من المصير المشترك نحو عصر جديد ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر إلى مستوى جديد".

وأعلن عادل مبارك أحد أقارب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وعميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية، عن إقامة عزاء للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك بمسقط رأسه بقرية المصلحة، وذلك عقب عزاء القاهرة.

وأضاف عميد عائلة مبارك بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه جارى التنسيق مع العائلة بالقاهرة لتحديد موعد العزاء بالقرية، عقب العزاء الذى سيقام بالقاهرة، حتى نتمكن من تلقى العزاء جميعا فى الراحل، وقد يكون يوم السبت أو الأحد القادم فى سرادق كبير.

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وأكد عميد عائلة مبارك، أنه سيشارك فى العزاء بالقاهرة، وسوف يتم دعوة أبناء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لحضور العزاء إلى جانب الدكتور أمين مبارك عضو مجلس الشعب السابق.

وأوضح أنه سيتم إبلاغ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، بميعاد العزاء .

وكان علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، وجه الشكر إلى كل من واساه وشاركه الحزن في وفاة والده حسنى مبارك.

ونشر علاء مبارك صورة من جنازة والده العسكرية، وعلق قائلا: "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء، ولا اراكم الله سوء ولا مكروه في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات ان شاء الله غدا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".