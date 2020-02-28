توافد المهاجرين إلى سواحل بحر إيجه التركي في طريقهم الى اوروبا

توجهت جموع كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى المدن التركية المطلة على بحر إيجه، عقب الأنباء التي قالت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا.
وبدأ المهاجرون بالتوجه إلى سواحل بحر إيجه والولايات الحدودية مع اليونان وبلغاريا، منذ ساعات الليل على شكل مجموعات بينهم نساء وأطفال. ووصلت مجموعة من المهاجرين غير النظاميين إلى قضاء بودروم بولاية موغلا، مصطحبين زورقا مطاطيا للعبور إلى الجزر اليونانية.
وقد تم رصد مجموعات أخرى في ميناء مدينة بودروم، بينهم أطفال ونساء.
تجدر الإشارة إلى أنّ متحدث "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك صرح، فجر اليوم، أنّ سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست بوضع يمكنها فيه ضبط اللاجئين.
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