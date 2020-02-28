توافد المهاجرين إلى سواحل بحر إيجه التركي في طريقهم الى اوروبا

توجهت جموع كبيرة من ​المهاجرين​ غير النظاميين إلى المدن التركية المطلة على بحر إيجه، عقب الأنباء التي قالت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو ​أوروبا​.

وبدأ المهاجرون بالتوجه إلى سواحل بحر إيجه والولايات الحدودية مع ​اليونان​ و​بلغاريا​، منذ ساعات الليل على شكل مجموعات بينهم نساء وأطفال. ووصلت مجموعة من المهاجرين غير النظاميين إلى قضاء ​بودروم​ بولاية موغلا، مصطحبين زورقا مطاطيا للعبور إلى الجزر اليونانية.

وقد تم رصد مجموعات أخرى في ميناء مدينة بودروم، بينهم أطفال ونساء.

تجدر الإشارة إلى أنّ متحدث "​العدالة والتنمية​" التركي ​عمر جليك​ صرح، فجر اليوم، أنّ ​سياسة​ بلاده بخصوص ​اللاجئين​ لم تتغير، لكنها الآن ليست بوضع يمكنها فيه ضبط اللاجئين.



