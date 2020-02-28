وزير الدفاع التركي: قصفنا أكثر من 200 موقع تابع للنظام السوري

اعلن ​وزير الدفاع التركي​ خلوصي أكار انه تم فصف أكثر من 200 موقع تابع للنظام السوري عبر الطائرات المسيرة والمدفعية. واوضح انه رغم تحذيرنا بعد استهداف قواتنا لأول مرة تواصل الهجوم وطال أيضا سيارات الإسعاف. واكد وزير الدفاع التركي انه لم تكن مع قواتنا خلال هذا الهجوم أي مجموعات مسلحة أخرى​​​​​​​، وقد تعرضنا للعدوان رغم التنسيق مع المسؤولين الروس وإبلاغهم بمواقع وحداتنا​​​​​​​.

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