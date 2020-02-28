رأى الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "نقض ​محكمة التمييز​ لحكم ​محكمة المطبوعات​ في الدعوى التي أقامها النائب ​جبران باسيل​ ضدي يعكس توجُّهاً مختلفاً في ​القضاء​ حرصاً على استقلاليته بمواجهة تدخلات ​السلطة​". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي:"نقض محكمة التمييز لحكم محكمة المطبوعات بدعوى باسيل يعكس توجُّهاً مختلفاً في القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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