حبشي: اقتراح قانون تشريع زراعة القنب يلحظ رصد أموال لنشر التوعية

اشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنطوان حبشي​، إلى أن ""قانون تشريع زراعة القنب مرّ بخطوات كثيرة ويمكن الاستفادة من هذه النبتة لتكون هي ​الزراعة​ الفعلية، وقلق ​حزب الله​ من هذا الموضوع واضح وطبيعي ولكن أنا سأعطي مقارنة بالوضع الحالي وكيف سيكون الوضع بعد إقرار القانون"، لافتا الى ان "المزارع الآن لا يستفيد من ​زراعة الحشيشة​ ولا يستطيع أن يعطي إلا للتجار ومن يستفيد إذاً؟ التاجر فقط، والتاجر ليستفيد يريد أن يقطع ​المطار​ والمرفأ، إذاً هو مدعوم من جهة ماللقيام بشبكات ترويج محلية أو عالمية".

وفي حديث تلفزيوني، اكد حبشي أن "جودة منتج ​لبنان​ هي الأفضل عالمياً وبالتالي أي شركة إضافية قادرة أن تستثمر في لبنان، و​منطقة البقاع​ تتميز بطبيعة أرض توفر مناخ ناجح لهذا المنتج"، مضيفا :"هناك نوعين من ​الدواء​ يصنعان من القنّب، وأكثر من 400 دواء هو في طور التجربة ما يعني أنه سوق لا يزال ببداياته وسيكبر كثيراً في السوق العالمي لذلك دخولنا إليه مسألة مهمة"،لافتا الى ان "اقتراح القانون رصد مبالغ توعوية لنشر التوعية في المجتمع".