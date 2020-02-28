الجيش السوري ينفذ ضربات مكثفة ضد المجموعات المسلحة على محور سراقب ويكبدها خسائر كبيرة

افادت وكالة "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري تواصل عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بريف إدلب، ونفذت ضربات مكثفة بمختلف أنواع الأسلحة ضد مواقعها وتحركاتها على محور سراقب وكبدتها خسائر كبيرة".
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