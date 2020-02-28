الجيش السوري ينفذ ضربات مكثفة ضد المجموعات المسلحة على محور سراقب ويكبدها خسائر كبيرة

افادت وكالة "سانا" بأن وحدات من ​الجيش السوري​ تواصل عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ ب​ريف إدلب​، ونفذت ضربات مكثفة بمختلف أنواع الأسلحة ضد مواقعها وتحركاتها على محور ​سراقب​ وكبدتها خسائر كبيرة".

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