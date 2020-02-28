ستريدا جعجع تابعت أوضاع مؤسسة جبل الأرز

عقدت الهيئة الادارية لـ" مؤسسة جبل الارز" برئاسة النائبة ​ستريدا جعجع​، اجتماعها الدوري، في حضور النائب جوزاف اسحق. وتوقف المجتمعون عند "الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد"، وتركز البحث على موضوع بيت الطالب الجامعي، و"ضرورة المحافظة على استمراريته من خلال تأمين المصاريف التشغيلية له التي ارتفعت كلفتها بشكل كبير مع انخفاض سعر صرف ​الليرة اللبنانية​، خصوصا أن ملكيته تعود الى "مؤسسة جبل الارز"، التي هي جمعية لا تبغي الربح".

وأعلن بيان للمؤسسة إثر الاجتماع أن رئيسة الجمعية والأعضاء ارتأوا "حرصا منهم على إبقاء بيت الطالب مفتوحا أمام ​الطلاب​ لكي يتمكنوا من متابعة تحصيلهم العلمي، استبدال الاشتراكات الشهرية المتوجبة على كل طالب من 200 ​دولار​ اميركي، لتصبح 350.000 ليرة لبنانية".

وبحث المجتمعون في موضوع المساعدات المدرسية ل​طلاب المدارس​ الخاصة والمعاهد في منطقة بشري، وقد بلغ عدد المستفيدين منهم للعام الدراسي (2019 2020)، 1000 طالب وطالبة.



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