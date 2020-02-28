ثانوية حسام الدين الحريري في صيدا نفت إصابات بكورونا بين الطلاب

نفت ​ثانوية حسام الدين الحريري​ التابعة ل​جمعية المقاصد​ الخيرية الاسلامية في صيدا نفيا قاطعا ما تم تداوله عن تسجيل إصابة ب​فيروس كورونا​ بين ​الطلاب​، وأكدت في رسالة وجهتها الى الاهالي أن "الخبر عار من ​الصحة​ جملة وتفصيلا". وختمت: "حمى الله طلابنا الأعزاء من كل سوء". إضغط للمزيد

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