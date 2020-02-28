فضل الله: لبنان قادر على تجاوز حال الانهيار عندما تكون الحكومة جادة في الإصلاحات

اشار السيد علي فضل الله إلى أن "الشعب ال​لبنان​ي ينتظر ما الذي ستعتمده ​الحكومة​ اللبنانية من تصور لكيفية الخروج من الأزمات التي يعاني منها البلد، وهم يأملون أن يلبي هذا التصور طموحاتهم والتي لأجلها خرجوا إلى الساحات ولا يزالون، من ضرورة إيقاف مزاريب الهدر والفساد ومن إعادة الأموال المنهوبة من الدولة إليها وحل أزمة الودائع في المصارف وارتفاع سعر الدولار وأسعار السلع، إضافة إلى تفعيل عمل مؤسسات الدولة واجراء الإصلاحات فيها لتقوم الدولة بالخدمات المطلوبة منها لمواطنيها وتثبيت دعائم قضاء عادل ومستقل وإدارة بعيدة عن المحاصصات، وأن لا تخضع الحكومة لسياسات تثقل كاهل اللبنانيين، هم غير قادرين على تحملها، وأن تأخذ في الاعتبار في قراراتها مصلحة الوطن وسيادته لا أن يتحول البلد إلى رهينة لإملاءات يريدها الخارج".

وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة، لفت فضل الله الى "إننا مع وعينا أن تحقيق ما نصبو إليه لن يكون سهلاً في ظل الأوضاع القاسية التي يواجهها البلد على الصعيد المالي والاقتصادي، وفي ظل التجاذبات السياسية الداخلية والضغوط التي يمارسها الخارج،

فإننا ما زلنا على قناعتنا ان هذا البلد قادر على تجاوز حال الانهيار ومواجهة الكثير من التحديات عندما تكون الحكومة جادة في الإصلاحات ولا تأخذ بعين الاعتبار أي مصلحة سوى مصلحة هذا البلد والنهوض به، فهذا سيؤدي إلى التفاف الناس حولها، وهم الذين ضاقوا ذرعاً بما جرى لوطنهم ولا يريدون العودة إلى تجارب سابقة أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه، كما سيلقى تفهماً من الذين يتعاطفون مع لبنان في الخارج، والذي يريدون منه الإصلاحات لا أي أمر آخر".

وأعاد فضل الله الدعوة إلى كل القوى السياسية إلى أن تتحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة الصعبة التي يقف فيها البلد بين خيارين خيار البقاء أو عدمه لنقول لهم مجدداً: إن الوقت ليس وقت تصفية الحسابات وتسجيل النقاط، بل هو وقت التشاور والتناصح والعمل المشترك والقول: لأسالمن ما سلمت أمور المواطنين.

