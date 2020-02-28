هاشم:المسؤولية تستدعي خطوات انقاذية استثنائية لوضع حد للانهيار​​​​​​​

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "اللبنانيين ينتظرون من ​الحكومة​ متابعة سريعة واتخاذ القرارات لمعالجة ​الأزمة​ الاقتصادية والاجتماعية وهذه هي الأولوية قبل البحث ب​التعيينات​ وآلياتها لان الجوع اقترب ونسبة ​الفقر​ ترتفع كل يوم والمسسؤولية تستدعي خطوات انقاذية استثنائية لوضع حد للانهيار".

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