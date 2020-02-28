اعتصام امام وزارة الثقافة تحت عنوان "انقذوا نهر الكلب"

نفذ عدد من الناشطين اعتصاما امام ​وزارة الثقافة​ تحت عنوان "انقذوا ​نهر الكلب​"، وذلك رفضا للاشغال التي يقوم بها ​التيار الوطني الحر​ لبناء مبنى له هناك.

وتمنى المعتصمون على ​وزير الثقافة​ ​عباس مرتضى​ وقف الاشغال، واكدوا ان هذه الارض ل​لبنان​ والاعتصام ليس موجها ضد اي جهة، بل من اجل الحفاظ على الارث اللبناني التاريخي.

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