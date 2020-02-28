اعتصام امام وزارة الثقافة تحت عنوان "انقذوا نهر الكلب"

نفذ عدد من الناشطين اعتصاما امام وزارة الثقافة تحت عنوان "انقذوا نهر الكلب"، وذلك رفضا للاشغال التي يقوم بها التيار الوطني الحر لبناء مبنى له هناك.
وتمنى المعتصمون على وزير الثقافة عباس مرتضى وقف الاشغال، واكدوا ان هذه الارض للبنان والاعتصام ليس موجها ضد اي جهة، بل من اجل الحفاظ على الارث اللبناني التاريخي.
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