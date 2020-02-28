لفت النائب علي درويش خلال لقائه البابا فرنسيس في الفاتيكان إلى انه "نأمل منكم ان يبقى لبنان في قلبكم، نمر في بلدنا بظروف استثنائية تحتاج لدعم إنساني عام لأن الفقر والجوع باتت نسبه مرتفعة جداً".
وأضاف: "دعواتنا مشتركة للمحبة والسلام في لبنان والعالم"، مشيراً الى "واقع الأقليات في الشرق الاوسط عموماً ولبنان خصوصاً وضرورة المحافظة عليها في هذا الشرق لما تشكله من ضمانة للتنوع والإستقرار ومؤكداً على الرسالة الانسانية التي تحملها الطائفة الاسلامية العلوية الى البشرية."
كما تمنى النائب درويش من البابا فرنسيس الدعاء بالشفاء للمصابين بمرض "الكورونا" في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر درويش للبابا فرنسيس: نأمل منكم ان يبقى لبنان في قلبكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.