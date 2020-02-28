درويش للبابا فرنسيس: نأمل منكم ان يبقى لبنان في قلبكم

لفت النائب ​علي درويش​ خلال لقائه ​البابا فرنسيس​ في ​الفاتيكان​ إلى انه "نأمل منكم ان يبقى ​لبنان​ في قلبكم، نمر في بلدنا بظروف استثنائية تحتاج لدعم إنساني عام لأن ​الفقر​ والجوع باتت نسبه مرتفعة جداً".

وأضاف: "دعواتنا مشتركة للمحبة و​السلام​ في لبنان و​العالم​"، مشيراً الى "واقع الأقليات في ​الشرق الاوسط​ عموماً ولبنان خصوصاً وضرورة المحافظة عليها في هذا الشرق لما تشكله من ضمانة للتنوع والإستقرار ومؤكداً على الرسالة الانسانية التي تحملها الطائفة الاسلامية العلوية الى البشرية."

كما تمنى النائب درويش من البابا فرنسيس الدعاء بالشفاء للمصابين بمرض "​الكورونا​" في العالم.