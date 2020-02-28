توقيف شخصين يروجان المخدرات في جبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تجريها ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ لمكافحة عمليات ترويج ​المخدرات​ في مختلف الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول مروّجَي مخدرات ينشطان ضمن ​محافظة جبل لبنان​".

بناءً عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها قطعات هذه الشعبة، جرى تحديد هوية المشتبه بهما، وهما كل من اللبنانيَين: - ر. ي. (مواليد عام 1975) - م. د. (مواليد عام 1986)

وهما من أصحاب السوابق الجرمية، ومطلوبان للقضاء، الأول: بموجب خلاصتي حكم بجرمَي مخدرات، وحيازة أسلحة حربية. والثاني: بموجب ثلاث خلاصات أحكام بجرم مخدرات.

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بتاريخ 21/2/2020 وفي محلة ​برج حمود​، وبعد عمليات الرصد والمراقبة المكثفة التي أجرتها الشعبة، تمكّنت دورياتها من توقيفهما بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدرات في المحلة المذكورة، على متن ​سيارة​ نوع "نيسان ساني".

بتفتيشهما والسيارة، جرى ضبط: - /19/ علبة بلاستيكية بداخلها /97.5/ غ. من مادة باز ​الكوكايين​. - /9/ علب بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين، زِنة الواحدة /5/ غ. - بيان قيد إفرادي، ورخصة سوق خصوصية مزوَرين. - مبلغ مالي وهاتفَين خلويَين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة ترويج المخدرات لعددٍ كبيرٍ من الزبائن. أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​.