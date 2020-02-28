توقيف شخصين يروجان المخدرات في جبل لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدرات في مختلف الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول مروّجَي مخدرات ينشطان ضمن محافظة جبل لبنان".
بناءً عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها قطعات هذه الشعبة، جرى تحديد هوية المشتبه بهما، وهما كل من اللبنانيَين: - ر. ي. (مواليد عام 1975) - م. د. (مواليد عام 1986)
وهما من أصحاب السوابق الجرمية، ومطلوبان للقضاء، الأول: بموجب خلاصتي حكم بجرمَي مخدرات، وحيازة أسلحة حربية. والثاني: بموجب ثلاث خلاصات أحكام بجرم مخدرات.
بتاريخ 21/2/2020 وفي محلة برج حمود، وبعد عمليات الرصد والمراقبة المكثفة التي أجرتها الشعبة، تمكّنت دورياتها من توقيفهما بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدرات في المحلة المذكورة، على متن سيارة نوع "نيسان ساني".
بتفتيشهما والسيارة، جرى ضبط: - /19/ علبة بلاستيكية بداخلها /97.5/ غ. من مادة باز الكوكايين. - /9/ علب بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين، زِنة الواحدة /5/ غ. - بيان قيد إفرادي، ورخصة سوق خصوصية مزوَرين. - مبلغ مالي وهاتفَين خلويَين.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة ترويج المخدرات لعددٍ كبيرٍ من الزبائن. أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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