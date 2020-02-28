النشرة: مسلحون سلبوا مبلغا ماليا من عامل على احدى محطات الوقود برياق

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن مسحلين مجهولين يستقلون ​سيارة​ من نوع "BMW" اقدموا على سلب مبلغ من ​المال​ من عامل على احدى ​محطات الوقود​ في تل عمارة برياق.

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