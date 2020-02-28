الطقس يتحول تدريجياً غدا خلال النهار الى غائم مع تساقط أمطار

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى مساء اليوم حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلّب وماطر ويستمر حتى ظهر يوم الأحد.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع إرتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، يتحول تدريجياً خلال ​النهار​ الى غائم جزئياً كما تنشط الرياح أحياناً وتتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة اعتباراً من المساء خاصة في المناطق الداخلية.

كما توقعت ان يكون طقس السبت غائم جزئيّاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً خلال النهار الى غائم وتتساقط أمطار متفرّقة تشتد غزارتها اعتباراً من الليل وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح قوية تصل سرعتها الى ٧٥ كلم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر ،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق وتتدنى ليلاً لتلامس ال ١٢٠٠متر.

أما الأحد فيكون غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة جنوب البلاد مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.

